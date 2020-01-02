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Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi02 Ocak 2020 Perşembe 17:37 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 17:48
Libya'ya asker gönderme tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 evet oyuyla Genel Kurul'dan geçti.
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği verecek.
Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyordu.
Kaynak: TRT Haber
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