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Libya'dan Türkiye'ye "tezkere" teşekkürü02 Ocak 2020 Perşembe 18:53 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 19:00
Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
Kaynak: AA
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