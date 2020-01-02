Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurguladı; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kaldı.

Kaynak: TRT Haber