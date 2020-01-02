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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü02 Ocak 2020 Perşembe 18:19 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 18:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurguladı; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kaldı.
Kaynak: TRT Haber
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