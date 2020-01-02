Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter adresi üzerinden Meclis'te kabul edilen Libya Tezkeresi ile ilgili açıklamada bulundu.

Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Doğu Akdeniz'deki her adım detaylı bir plan dahilinde atılmaktadır"

"TBMM’de kabul edilen Libya Tezkeresi ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun.

Hükümetimiz Doğu Akdeniz’deki her bir adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır.

"Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz"

Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

"Türkiye'nin amacı bölge barışına hizmet etmektir"

Libya’nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye’nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir.

"Umarım Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alır"

Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya’da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."

TBMM’de kabul edilen #LibyaTezkeresi ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun.

Hükümetimiz Doğu Akdeniz’deki her bir adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 2, 2020

Kaynak: TRT Haber