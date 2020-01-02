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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

02 Ocak 2020 Perşembe 19:15 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 19:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.