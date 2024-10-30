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Gündem
AA 30.10.2024 09:25

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kotaları belli oldu

Türkiye'de ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitkiyle sınırlı tutuldu.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kotaları belli oldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök ile sınırlı olacak.

Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

Kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

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