İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti

Takvimler 30 Ekim 2020'yi, saatler 14.51'i gösteriyordu...

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarındaki fay kırıldı. 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıktaydı. Etkisi büyük oldu.

Bornova ve Bayraklı'dan yükselen duman, yıkılan binaları işaret ediyordu. 4 apartman yıkıldı,

200'den fazla kişi enkaz altında kaldı. Yüzlerce konut zarar gördü.

Seferihisar'da ise deprem sonrası kıyıya vuran dev dalgalar, önüne ne geldiyse alıp götürdü. Suya kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kısa sürede yıkıntıların olduğu bölgelere ulaştı. İzmir'e yurdun dört bir yanından yardım eli uzandı.

Depremin mucize çocukları

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. Umudun adı 58 saat sonra İdil oldu.

65'inci saatte de Elif... İtfaiye erinin parmağına sıkı sıkıya tutunan Elif hafızalara kazındı.

Mucize çocuk Elif, kurtarıldıktan kısa süre sonra TRT Haber ekranından el salladı.

Tam umutlar sona eriyor derken 91'inci saatte İzmir depreminin son mucizesi yaşandı. Küçük Ayda yerle bir olan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

Deprem 117 can aldı

İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı.

731 bina ağır, 598 bina orta düzeyde hasar aldı. Aradan geçen 4 yıla rağmen ne depremin yol açtığı acılar unutuldu ne de mucize kurtuluşlar.

Türkiye İzmir için tek yürek oldu

Türkiye, tek yürek oldu, depremin yaraları kısa sürede sarıldı. Yıkımların olduğu alanda TOKİ'nin yaptırdığı bin 391 konut, 302 iş yeri, daha bir yıl dolmadan, hak sahiplerine teslim edildi.

Yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin 5 ayrı davanın 4'ü karara bağlandı. 13 sanığa 7 yıldan 18 yıla varan hapis cezaları verildi.

HABER: Duygu Taylan

KAMERA: Serhat Alabuğa

KURGU: Serhat Yıldırım

