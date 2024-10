MİT Başkanı İbrahim Kalın paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Canını vatan için feda edenlerin mirasının, aydınlık yarınlar için çalışma sorumluluğunu getirdiğini belirtti.

Teşkilatın "vatan için her an her yerde" ilkesiyle bu mirası omuzlarında taşıdığını vurguladı.

İbrahim Kalın, " Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temellerini atan fedakar ecdadımızı rahmetle anıyor ve Cumhuriyetimizin payidar olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.