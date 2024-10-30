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Gündem
AA 30.10.2024 00:58

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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