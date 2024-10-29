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Gündem
TRT Haber 29.10.2024 21:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Buna göre, Bilim Kültür alanında Gönül Tekin, Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, sinema alanında Göksel Arsoy, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise Halit Refiğ oldu.

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Konuşmaların ardından, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosu, şarkı ve türkülerden oluşan bir seçki sundu.

Konserde, müzisyen Ömer Faruk Tekbilek de ney solisti olarak sahne aldı.

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