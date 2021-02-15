İkranur Tirsi henüz 7 yaşındaydı.

27 Haziran 2020 akşamı kayboldu. En son kardeşleri ile oyun oynarken görülmüştü.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki İcilli köyü arama kurtarma ekipleri ile doldu. Köşe bucak arandı.

Minik kızın cansız bedeni, evinin 7 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.

Amca ve hala gözaltındaydı

Polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durdu, soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu, 20 kişiden DNA örneği alındı.

Cuma günü aralarında İkranur'un yakınlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Minik kızın amca ve halası da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Emniyetteki işlemlerin ardından ikili adliyeye sevk edildi.

14 yaşındaki amca cinayeti itiraf etti

14 yaşındaki amcası İkranur'u boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Amca ve halanın küçük kızın bedenini dere yatağına birlikte taşıdığı anlaşıldı.

Her ikisi de cezaevine gönderildi.