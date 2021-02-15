Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ'cüler MİT operasyonuyla yakalandı
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ üyeleri Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: FETÖ MİT Son Dakika Terörle Mücadele
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