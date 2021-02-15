Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da kendisini hedef alarak paylaşımda bulunan HDP'ye tepki gösterdi.

Altun, mesajında, "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de." ifadelerine yer verdi.

"Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz"

PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmenin kendisinin asli görevi olduğunu aktaran Altun, "Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" dedi.

"Türkiye’nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya açık ve net bir mesaj verdiğini söyleyen Altun, "Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye’nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye’nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!" ifadelerini kullandı.