Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pınar Gültekin cinayeti davasında Mertcan Avcı'ya tahliye
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da devam eden Pınar Gültekin cinayeti davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi. Avcı, cinayete yardım etmekle suçlanıyordu.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Kadına Şiddet
Son Haberler
- 17:56
- 17:53
- 17:57
- 17:56
- 17:48
Sıradaki Haber
Fahrettin Altun: Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz