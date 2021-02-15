Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gara" şehitleri için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan ve teröristlerce şehit edilen masum vatandaşların ailelerine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK tarafından şehit edilen masum vatandaşların ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Erdoğan, Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, tankçı er Adil Kabaklı, jandarma er Sedat Sorgun, jandarma er Süleyman Sungur, polis memuru Vedat Kaya, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, piyade er Müslüm Altıntaş, Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, polis memuru Sedat Yabalak, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır ile vatandaşlar Muhammet Salih Kanca ve Aydın Köse'nin ailelerine taziye dileklerini iletti.
Etiketler: PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terör Saldırısı
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