Haber Giriş: Kaynak: AA
İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İkna çalışmaları sonuç veriyor. PKK/YPG'li terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Mardin ve Hakkari Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren S.T'nin, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.
Etiketler: PKK/YPG'li terörist ikna çalışmaları güvenlik güçleriSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:21
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