İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin, 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2022 yılında ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 112'ye yükseldi.