Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin, 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle 2022 yılında ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 112'ye yükseldi.
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