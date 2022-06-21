Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bakan Kirişci, 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 8 dakika içinde yapıldığını söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

İki bakan, söndürme çalışmalarını yerinde takip edecek.