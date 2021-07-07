Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Türk denizlerinde kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla İnsansız Hava Araçlarının (İHA) görev yapacağını belirterek, geçen yıl kaçak avcılık yapan 300 balıkçı teknesine el konulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balık Avcılığı Yasası'nda 2020 Ocak ayında yeni düzenleme yapıldığının altını çizdi. Atalay, bu düzenleme ile Türkiye'de balık avcılığının disiplin altına alındığını kaydetti.

"Kaçak avcılık yapan 300’e yakın tekneye el konuldu"

Düzenlemeyle gerçek balıkçıların, ruhsatı bulunan balıkçıların işlerini daha rahat yapabilir hale geldiğini belirten Atalay, "Balık avcılığı disiplin altına alındı. Karadeniz’de, Marmara ve Akdeniz’de hiçbir ruhsatı olmadan kaçak avcılık yapan tekneler vardı. Bu gerçek balıkçılar üzerinde baskı oluşturuyordu. Valilikler ve Sahil Güvenlik denetimleri, Tarım Orman Müdürlükleri denetimleri sayesinde kaçak avcılık yapan 300’e yakın tekneye el konuldu." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi durumunda bu tekneleri ücretsiz verdiklerini dile getiren Atalay, talep olmaması halinde imha edildiğini ve MKE'ye verildiğini ifade etti.

300 teknenin bazı ülkelerin toplam balıkçı filosuna eşit olduğunu, küçümsememek gerektiğini belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Bu kaçak teknelerin kaydı ruhsatı falan yoktu. Gece kimsenin girmediği koylara girip avcılık yapıyorlardı. Sahil Güvenlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak sıkı bir takip yapıyoruz. Bu sene dünyaca meşhur İHA'larımız takipte, onlar da kullanılacak. Bu yıl av sezonunda kaçak avcılığın önlenmesinde dünyaca ünlü İHA'lar kullanılacak. İHA'lar denizlerimizde kaçak avcılık yapacakların da korkulu rüyası olacak. Bunun için Bayraktar firmasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.