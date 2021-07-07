CHP, AK Parti'nin güçlü olduğu illerde temaslarda bulunacak. Doğu masası çalışmalarını doğu ve güneydoğu illerinde sürdürürken, iki ayrı heyet de bu ay içinde Karadeniz'e gidecek.

CHP Genel başkan yardımcıları ve ekonomi masası Karadeniz bölgesinde tam kadro çalışma yapacak.

Trabzon, Giresun ve Ordu ilk adresler olacak. Bu illere ilk olarak ekonomi masası gidecek.

Örgütlenme çalışması da yapılacak

Parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki heyet esnafla biraraya gelecek,

balıkçı ve çiftçilerle buluşacak.

Ardından Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki 25 kişilik ekip üç ilde temaslarda bulunacak.

Halkla biraraya gelecek olan CHP kurmayları bölgede CHP'nin az oy almasının nedenini de araştıracak.

Bu illerde sadece milletvekili düzeyinde değil, belediye seçimlerinde de istenen başarı yakalanamadı.

Giresun belediyesini son seçimde kaybeden CHP yönetimi burada partinin yeteri kadar örgütlenememesinden şikayetçi.

Gençler ve kadınlar için bölgede özel çalışma yapılacak. Örgütlenmede yaşanan sorunlar partinin il yönetimleri ile de tartışılacak.