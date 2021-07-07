Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Gül: Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alacağız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alacağız.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.
Bakan Gül, yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacağını açıkladı.
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