Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında konuştu.

İnce, "Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar, kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar." dedi.

CHP'den niye ayrıldığının sorulduğunu ifade eden İnce, 42 senedir mücadele ettiğini, artık pes ettiğini, "Sizin entrikalarınızla mücadele edemem" dediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricası olduğunu dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Gel sizinle özel tartışalım sayın eski genel başkanım. Partiden niye ayrıldım? Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız? Niye sistemi çökerttiniz? Niye bana sonuçları vermediniz? Niye hazine parasını harcamayıp kasada tuttunuz? Niye Halk TV’ye Muharrem İnce’yi çok çıkartmadınız? Neden bana oy vermediniz? Gel bunu bir tartışalım."