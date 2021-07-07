Hürriyet gazetesinin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yapılacak çalışmayla Marmara’ya balık bırakılabileceğini söyleyen Kurum, “Balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın getirilmesi söz konusu olabilir. Bırakın tutmayı ilave vermek lazım” diye konuştu.

"Balıklar müsilajı yiyor"

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakılmıştı.

Sonuçların temmuz ayının sonu itibarıyla çıkacağını aktaran Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Pendik’te artmış görünüyor. Körfez biraz kötü. Nefes alma noktasında sıkıntı var. Kirli olunca o kirlilik içerisinde oksijen alsa bile, belki oradaki canlılar yeniden o yaşam döngüsüne erişemiyor. Belki süreç içerisinde göreceğiz. Pendik Marina nispeten daha iyi. Arkadaşlar ‘Orada olumlu bir şey var’ dediler. Oksijen verilmesi doğru bir yöntem. Temmuz ayı sonunu görmek lazım. Temizleme noktasında bayağı bir ilerleme kaydettik. Aşağıdaki normal döngüsel yaşamı devam ettirirsek, zaten kendi içinde balıklar onu yiyor, bitkiler besleniyor, yani bir döngü var zaten.

Burada sorun, onların aşırı üremesi ve o döngüde balık yemi fazlası olunca onlar ölüyor ve yukarıya vuruyor. Aslında birbirine yetse orada canlı, yiyecek, bitki o eşit döngü devam etse, sorun yok zaten ve onu sağlamak lazım. Tabii onun üremesinin nedeni içerdeki azot ve fosfordan yani kirlilikten kaynaklı. Kesin çözüm azot ve fosforda olması gereken seviyeyi yakalamaktır."

Müsilaja karşı Marmara'ya 'nefes' takviyesi

Oksijen seviyesini artıracak cihazların yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağıyla ilgili sonuçları gördükten sonra karar vereceklerini belirten Kurum, "Denizdeki oksijenin artırılması lazım. Orada şüphe yok. Oksijenin artması, azot ve fosforun azalması lazım. Hedef o zaten. Bu çalışmalarla bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marmara'da 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında, 5 Temmuz'daki çalışmalar neticesinde 10 bin 941 metreküp müsilaj temizlendi.

9 bin 27 denetim tamamlandı, 610 bölgede çalışıldı.