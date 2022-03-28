Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
Sıradaki Haber
Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz