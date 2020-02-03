Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK unsurlarına Esed rejimi tarafından yoğun topçu atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

4 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralananlardan bir asker ve bir sivil personel de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Ayrıca, meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"30-35 karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, İdlib'deki saldırıyla ilgili, bugün 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını, operasyonun kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, bölgede ilk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.