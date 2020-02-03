Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda"

Suriye rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda 9 askerimiz de biri ağır olmak üzere yaralandı. Yaralılarımızın tedavileri şu anda hastanelerimizde sürüyor. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor.

[İdlib’de hain saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda, vermeye de devam ediyor.https://t.co/SJ1PRVDols pic.twitter.com/S2w0KbqYix — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2020

Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerekse havadan F16’larımızla şu anda belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor.

[İdlib’de hain saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil, bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. F-16'larımız da dahil olmak üzere Fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide.https://t.co/SJ1PRVDols pic.twitter.com/eGHB6HhCeW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2020

"Operasyonlarımızı yürütmekte kararlıyız"

Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı yürütmekte kararlıyız. Bu tür alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

[İdlib’de hain saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.https://t.co/SJ1PRVDols pic.twitter.com/Dgx5T4RMpw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2020

"Karşı taraftan 30-35 Suriyeli etkisiz hale getirildi"

Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 46’ya yakın nokta sürekli operasyonun hedefleri arasında. Hedeflere 122 fırtına obüsü ve 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. İlk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı tarafta etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.