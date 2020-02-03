AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıyla ilgili TRT Haber'e açıkamalarda bulundu.

"Rejim unsurları düşman olarak görülüp gereği yapılacak"

Çelik, "Kararlılığımız açık, saldırılara anında cevap verilecek. Rejim unsurları düşman olarak görülüp gereği yapılacak. Rusya'dan beklenen rejime bedel ödetirken araya girmemesi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şöyle konuştu:

"Rejimin düşmanca ortaya koyduğu bu davranışa gereken cevap verildi faillere bedel ödetilmeye devam edilecek. Rejim ve terör unsurları gibi davranıyor. Her saldırıya karşı cevap verilecektir.

Hassasiyetlere uymadığı görülmektedir Rusya ile anlık bir bilgi paylaşımı yapılıyor. Rejimin bu saldırısına verilen cevap kararlı bir cevaptır. Gözlem noktamıza yaklaştığı takdirde hedef olacaktır. Düşmanca tavrın bedelini ödediler ödemeye devam edecekler."

