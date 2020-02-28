Esed rejimi, İdlib'de TSK unsurlarına saldırı düzenledi.

Alçak saldırıda 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı.

Beştepe'de güvenlik zirvesi

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı 6 saat sürdü.

Zirvede alınan kararları İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

Rejim unsurlarına nokta atışları

Alçak saldırı sonrasında rejim unsurlarına karşılık gecikmedi. Rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu.

Havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yüz yüze görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, en kısa sürede yüz yüze görüşme konusunda karar aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejimin her unsuru ateş altına alınacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesiyle ilgili bilgi verdi.

Altun, görüşmede Erdoğan'ın şehitlerin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurguladığını, rejimin her unsurunun ateş altına alınacağını belirttiğini söyledi.

10 Şubat'tan bu yana bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Bölgede TSK, 10 Şubat'tan bu yana bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

Mülteciler Avrupa'ya doğru ilerliyor

Haber ajansı Reuters'ın duyurduğu Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açacağı haberi sonrasında, binlerce düzensiz göçmen sahillere ve sınırlara akın etti.