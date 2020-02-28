Haber Giriş: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğünü açıkladı.
Lavrov, iki liderin, İdlib'deki anlaşmaların nasıl uygulanacağının görüşüldüğünü belirtti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 13:21
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