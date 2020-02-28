Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy'un açıklaması şöyle:

"İdlib'de yaşananlar mevcut göç baskısını daha da artırmıştır"

İdlip’te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir.

"Durum kötüleşirse risk artarak devam eder"

Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.

"Ülkemizin politikasında bir değişiklik yoktur"

Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur.