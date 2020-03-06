Dünyanın gözü Moskova'da, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib zirvesindeydi.

Görüşmeden üç maddelik mutabakat çıktı. Mutabakatın öne önemli maddesi ise, gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ateşkesti.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması dünya basınında manşetlere taşındı.

Ateşkes dünya medyasında

İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in altı saatlik görüşmeden sonra anlaşmaya vardığını duyurdu. Ateşkese dair detaylar paylaşıldı.

Bir başka İngiliz yayın kuruluşu Guardian, anlaşmayı, "Erdoğan ve Putin, son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı" başlığıyla gördü.

Gazete ateşkesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki felaketten kaçınmak için son şans olarak değerlendirdi.

Ateşkesi manşetine taşıyan Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle haberi "Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkeste uzlaştı" başlığıyla verdi.

Ateşkes birçok ülkede yakından takip edildi

İdlib ateşkesi ABD basınında da geniş yer buldu.

Washington Post gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını okurlarına duyurdu.

New York Times gazetesi, ateşkesi okurlarına duyurdu. Rusya'nın asıl hedefinin NATO'yu bölme projesini korumak olduğu ileri sürüldü.

Ateşkesin yankı bulduğu bir diğer yayın kuruluşu El Cezire'ydi. El Cezire, farklı tarafları destekleyen liderlerin askeri ateşkese aracılık ettiğine yer verdi.

Rus basını da ateşkese geniş yer verdi. Russia Today, gerginliğin tırmandığı bölgede ateşkesi öne çıkardı.

Sputnil ise Türk ve Rus askerlerinin birlikte yapacağı ortak devriyelere öncelik verdi. Ateşkesin detaylarına geniş yer ayırdı.

Uluslararası ajanslarda da ateşkesin detayları paylaşıldı.

Associated Press, Reuters, Agence France-Press iki liderin bir araya gelişleriyle başlayan süreci yakından takip etti. Anlaşmaya dair tüm ayrıntıları anında servis etti.

Guterres: Türkiye-Rusya arasındaki ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya ölçeğinde büyük yankı uyandıran ateşkesi değerlendirdi.

"İdlib ateşkesi"nin kalıcı olmasını umduklarını ifade eden Guterres, Suriye'nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasına ilişkin umudunu dile getirdi, tarafların BM denetiminde siyasi görüşmelere dönmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Korkunç insani krizi azaltması açısından umutluyuz

ABD'den de ateşkese ilişkin açıklama geldi.

TRT Haber'in konuyla ilgili sorusunu yazılı cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı,

ateşkesin kendilerini cesaretlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Sivil bölgelere yönelik saldırılar sonucu hızlanan insani krizi azaltması açısından umutluyuz" denildi.

BMGK'nın 2254 nolu kararına atıf yapılan açıklamada çözümün ülke çapında ateşkesin sağlamaktan geçtiği kaydedildi.