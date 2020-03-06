Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hindistan Dışişleri Sözcüsünün, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan şiddet olaylarına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin yorumlarına yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 5 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Delhi'de son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkındaki açıklamalarına dair ifadeleri gerçekleri inkar etme çabasıyla yapılmış haddini aşan sorumsuz beyanlardır." ifadesini kullandı.

Aksoy, uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntülerin, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koyduğunu belirterek, "Hindistan hükümetinden, ülkedeki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının önüne geçilebilmesini teminen güvenlik görevlilerinin gerekli tedbirleri almalarını ve tüm vatandaşlarının huzur ve emniyetini korumaya yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.