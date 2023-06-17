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Gündem
AA 17.06.2023 17:40

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan geçici konteyner çarşı ve kentlerde depremzedelerle buluştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçici konteyner çarşısını gezen Yerlikaya, buradaki esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Çarşıdaki çocuklara oyuncak dağıtan Yerlikaya, esnafla çay içti ve fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, daha sonra Battalgazi ilçesindeki Teknokent konteyner kenti ziyaret ederek burada kalan depremzedelerle de bir süre sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, en kısa sürede konteynerlere klima takılacağını ve depremzedelere alışveriş kartı verileceğini kaydetti.

Yerlikaya'ya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

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İçişleri Bakanlığı Deprem Ali Yerlikaya
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