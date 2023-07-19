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Gündem
AA 19.07.2023 23:49

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotograf: DHA]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.

 

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