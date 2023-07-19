İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini verdi.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sayın @SuellaBraverman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Kendileriyle;

Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk.

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