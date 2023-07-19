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Gündem
AA 19.07.2023 22:30

Bakan Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 50,7 milyar ABD doları değerindeki anlaşmaya ilişkin "İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor” dedi.

Bakan Şimşek: BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmayla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

“Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız” 

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BAE Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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