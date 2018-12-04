İçişleri Bakanı Soylu'dan "güvenlik" toplantısı

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Ankara'da, Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans sistemiyle yapılan toplantıya valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile sahil güvenlik komutanları katıldı.

Bakanlığın tüm birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, kış lastiği uygulaması, göç, açık kapı projesi, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla yayımlanan genelge ile idari ve mülki amirlerin spor müsabakalarında provokatif girişimlere karşı taraftarlarla beraber olması gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA