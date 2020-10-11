İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki orman yangınına ilişkin, "Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor. Tabi dünden itibaren Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanat söz konusu. Tabi bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Şu anda 2 kişi gözaltında. Arkadaşlarımız soruşturmaları sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına, hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz, hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır. 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütünün çeşitli adlar altında üstlendiği, 'Ateşin Çocukları' da dahil olmak üzere yaklaşık 850 olay var. Bu olayların 400'ü hiç yok. Hiç baki olmamış. Neden? Bunlar da bir çeşit terör propagandasıdır. Bu olayların 300'ünün tüm adli araştırmalar sonucu kontaktan, elektrikten, herhangi bir ihmalden kaynaklandığı savcılıklarımızca tespit edilmiş. Yaklaşık 90'ının soruşturması devam ediyor. 22'sinin PKK terör örgütüyle irtibatlı olabileceği konusunda hem savcılıklarımızın hem güvenlik birimlerimizin tespiti söz konusu."