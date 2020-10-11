Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklamasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Eleftheros Typos gazetesinde bugün yayımlanan mülakatında Türkiye ile ilgili iddia ve beyanlarının asılsız olduğunu belirtti.

İstikşafi görüşmelerin 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulduğunu hatırlatan Aksoy, Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiasının kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu dile getirdi.



Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Aksoy, bu görüşmelerin amacının, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmas olduğunu söyledi.

"Maraş sahilini açan Türkiye değil, KKTC Hükümetidir"



Aksoy, Kapalı Maraş ile ilgili iddialara ise şu yanıtı verdi: “Maraş sahil şeridini halka açan Türkiye değil, KKTC Hükümetidir. Yunan-Rum ikilisinin bu adımı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiası ciddiyetten uzak, gülünç bir iddiadır.”

"AB’yi koz olarak kullanma çalışması sonuç vermeyecektir"



Aksoy, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki meseleleri ülkemizle samimi bir diyalogla çözmek yerine, AB’yi Türkiye’ye karşı koz olarak kullanmaya çalışmasının sonuç vermeyeceğine vurgu yaptı:



“Yunanistan tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olmalıdır. Yunanistan’ın bir yandan bizimle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği arttırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesi ise samimiyetsizlik örneğidir."

"Türkiye haklarını kararlılıkla korumaya devam edecek"

Aksoy, Türkiye’nin 28 Ekim’de Ege Denizi’nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Yunanistan’ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce ‪29 Ekim 2020‬ tarihinde yapacağını duyurduğu tatbikata cevap niteliğindedir. Yunanistan’ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır. Ülkemiz, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.”