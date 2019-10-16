İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı eş zamanlı mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

"Hemen yanı başımıza gelip DEAŞ'ı yerleştirenler bugün sanki sorumlu değil gibi konuşuyorlar." diyen soylu, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden dünyada tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Güvenlik koridoru ile bu bölgenin güzel bir gelecekle buluşacağına inandıklarını ifade etti.

Batı'ya seslenen Soylu, "Milletimizin ve ülkemizin yaptığı bu fedakarlık batı dahil bütün ülkelerin çıkarınadır. Terörü bu coğrafyadan söküp atana kadar mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Kaynak: TRT Haber