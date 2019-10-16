Milli Savunma Bakanlığı, komandoların kendilerine mesaj gönderen milli sporculara videolu mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." denildi.

A Milli Takım futbolcuları, Fransa - Türkiye maçında beraberlik golünü asker selamı vererek kutlamıştı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanmıştı. Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı göndermişti.

Milli sporcu İbrahim Çolak da Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanmış, madalya töreninde Mehmetçiğe asker selamı göndermişti.

Kaynak: TRT Haber