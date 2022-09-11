Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 23:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu çocuklarla spor yaptı
[Fotograf: DHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksinde çocuklarla bir araya geldi. Bakan Soylu top sektirdi, basketbol oynadı, masa tenisinde ter döktü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı'ndan sonra Ömerli Belediyesi yerleşkesinde bulunan spor kompleksini gezdi.
Yüzme, voleybol, basketbol ve futbol öğrencileriyle bir araya gelen Bakan Soylu, halı sahada penaltı kullandı, defalarca top sektirerek çevredekilerden alkış aldı.
Soylu, basketbol ve masa tenisi de oynadıktan sonra belediye binasına geçti.
Bakan Soylu’nun Ömerli programına AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi Mahmut Demirtas, Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve kurum amirleri eşlik etti.
Etiketler: Süleyman Soylu
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