Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ve Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü. Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna’ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Akar, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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