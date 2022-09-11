Şehit askerler için taziye mesajları
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 4 asker için taziye mesajları yayımlandı.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Fatih Kalkan ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından şehit askerler için taziye mesajı yayımladı. Oktay mesajında şu sözlere yer verdi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 11, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/lcJMqNu1xA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, taziye mesajında şunları söyledi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Harun Yıldırım, Gökhan Ağıl ve Savaş Borlu’ya Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar duasıyla.. Aziz milletimizin başı sağolsun."
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Harun Yıldırım, Gökhan Ağıl ve Savaş Borlu’ya Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar duasıyla..— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 11, 2022
Aziz milletimizin başı sağolsun ????????
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde çıkan çatışmada üç kahraman evladımız şehit düştü. Yaralı üç askerimizse tedavi altında. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimiz için bir an önce şifa ümit ediyoruz. Mehmetçik, iki cihanda gururumuz" sözlerini kullandı.
Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde çıkan çatışmada üç kahraman evladımız şehit düştü. Yaralı üç askerimizse tedavi altında. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimiz için bir an önce şifa ümit ediyoruz. Mehmetçik, iki cihanda gururumuz. pic.twitter.com/b39k4g1NzL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2022
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