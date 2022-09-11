Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Fatih Kalkan ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından şehit askerler için taziye mesajı yayımladı. Oktay mesajında şu sözlere yer verdi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/lcJMqNu1xA — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 11, 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, taziye mesajında şunları söyledi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Harun Yıldırım, Gökhan Ağıl ve Savaş Borlu’ya Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar duasıyla.. Aziz milletimizin başı sağolsun."

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Harun Yıldırım, Gökhan Ağıl ve Savaş Borlu’ya Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar duasıyla..



Aziz milletimizin başı sağolsun ???????? — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 11, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde çıkan çatışmada üç kahraman evladımız şehit düştü. Yaralı üç askerimizse tedavi altında. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimiz için bir an önce şifa ümit ediyoruz. Mehmetçik, iki cihanda gururumuz" sözlerini kullandı.