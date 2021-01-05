Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum! öğrencilerden biri..Hiç kuşkunuz olmasın Devlet devletliğini gösterecektir... pic.twitter.com/zJHwc0xPpi — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) January 5, 2021