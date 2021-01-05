Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Hiç kuşkunuz olmasın, devlet devletliğini gösterecektir
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaştı.
Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir" ifadelerini kullandı.
İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum! öğrencilerden biri..Hiç kuşkunuz olmasın Devlet devletliğini gösterecektir... pic.twitter.com/zJHwc0xPpi— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) January 5, 2021
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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