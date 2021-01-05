Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterileri sonrası polis operasyon yaptı.

Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü MLKP ile bağlantısı bulunanlar tespit edildi.

İstanbul polisi, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde, 28 kişinin suç işlediğini tespit etti.

Gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

Haklarında, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından gözaltı kararı verildi.

13 ilçedeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarla gözaltı sayısı 22 oldu.

22 kişi yakalandı, şüphelilerin yalnızca 2'sinin öğrenci olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıran protestoculardan 16'sı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, protestocuların dışarıdan gelen kişiler olduğunu açıkladı.https://t.co/mXe5v9JvLj pic.twitter.com/VkVKq6XeX2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2021

Şüphelilerden bazılarının terör örgütleriyle irtibatı tespit edildi.

Örgütsel faaliyetler tespit edildi

Gözaltındaki 15 şüphelinin bir kısmının; teröristlerin cenaze ve anma törenlerine katıldığı, terör örgütlerinin organize ettiği toplumsal olaylarda da yer aldığı belirlendi.

Bazıları ise örgüt adına pankart hazırlayıp yasa dışı etkinliklerde bulundu.

Gözaltına alınanlardan bazılarının da DHKP, MLKP ve Dev Yol'un da aralarında bulunduğu bazı terör örgütlerine üye olmak suçlamasıyla yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

YÖK'ten Melih Bulu hakkında açıklama

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu hakkında açıklama yaptı:

"Cumhurbaşkanımız tarafından üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Bir üniversiteye rektör (adayı) olabilmek için eski veya yeni hiçbir mevzuatımızda ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma gibi bir koşul aranmamıştır. Nitekim Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır"