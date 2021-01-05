Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 04:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi Üniversitesinde eylemciler polise saldırdı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması, üniversite önünde bazı sol gruplar tarafından protesto edildi. İçeri girmek için kapıları zorlayan eylemciler polise saldırdı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması protesto edildi.
Sol gruplarca gerçekleştirilen protestolarda, kapılara yüklenen eylemciler polise saldırdı.
Beşiktaş Bebek'te bulunan üniversiteye yakın bir noktada bir araya gelen gruplar, üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü.
Polis, olası bir saldırıya karşı kapıları kapatarak girişlere engel oldu. Ancak kalabalık grup, polisin üzerine yürüdü, kalkanlarını tekmeledi.
Polisi hedef alan sloganlar atıldı
Sol örgütlerin de eylemlerde söylediği bir marşın okunduğu protestoda, polisi hedef alan sloganlar atıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da üniversite önüne giderek, eyleme destek verdi.
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