Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması protesto edildi.

Sol gruplarca gerçekleştirilen protestolarda, kapılara yüklenen eylemciler polise saldırdı.

Beşiktaş Bebek'te bulunan üniversiteye yakın bir noktada bir araya gelen gruplar, üniversitenin giriş kapısına kadar yürüdü.

Polis, olası bir saldırıya karşı kapıları kapatarak girişlere engel oldu. Ancak kalabalık grup, polisin üzerine yürüdü, kalkanlarını tekmeledi.

Polisi hedef alan sloganlar atıldı

Sol örgütlerin de eylemlerde söylediği bir marşın okunduğu protestoda, polisi hedef alan sloganlar atıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da üniversite önüne giderek, eyleme destek verdi.