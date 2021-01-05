Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SİBERAY, WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), WhatsApp üzerinden dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Vatandaşlar, WhatsApp dolandırıcılarına karşı uyarıldı. Örnek bir fotoğraf paylaşıldı.
Açıklamada, "WhatsApp dolandırıcılığına dikkat. Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.
WhatsApp dolandırıcılığına DİKKAT— Siberay (@SiberayEGM) January 4, 2021
Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır.
Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir. pic.twitter.com/UCYT1Z1Wrf
Etiketler: Dijital Çağ Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar WhatsApp
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