Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Vatandaşlar, WhatsApp dolandırıcılarına karşı uyarıldı. Örnek bir fotoğraf paylaşıldı.

Açıklamada, "WhatsApp dolandırıcılığına dikkat. Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.