İbrahim Kalın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru jeopolitik sınamalar ve fırsatlar' konulu toplantıda konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ve ortaya çıkan krizin uzun süre gündemde kalacağını söyledi. Gerilimin azaltılmasında Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.

Kalın, "Türkiye olarak bizim ortaya koyduğumuz pozisyon Batı ittifakının bir üyesi olarak, NATO müttefiki olarak biz Rusya'yla da diğer aktörlerle de Ukrayna'yla da iyi ilişkiler içerisinde gerilimin azaltılması yönünde üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğimizi açıkça beyan ettik" dedi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına dikkati çekti:

"Cumhurbaşkanımız da çok önemli bir çağrı yaptı. Bu süreç içerisinde Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmek suretiyle bir krizin belki de muhtemel mutasavver bir savaşın önlenmesi yönünde çok önemli bir teklifte bulundu. Önümüzdeki süreçte biz tabii ki bunu yakından takip edeceğiz inşallah herhangi bir savaşa askeri müdahaleye mahal vermeden bu krizin aşılması yönünde de üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz"