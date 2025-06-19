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Gündem
AA 19.06.2025 18:15

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli daha itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 4 şüpheli tahliye edildi.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli daha itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

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