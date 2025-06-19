"Asrın inşası"nda 250 bininci konut teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, bu önemli günde kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Asrın felaketinde dayanışma, umut ve kardeşliği enkazdan çıkardıklarını vurgulayan Kurum, sözlerini bir bir yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, yeni konutların sahiplerine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek şöyle devam etti:

"Büyük afetten sadece canlarımızı değil; dayanışmayı, umudu ve kardeşliği de çıkardık. Allah sizden razı olsun. Omuz omuza verdik, yaralarımızı hep birlikte sardık, birbirimizden güç aldık. İlk günden itibaren inanın ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Arama kurtarmadan geçici barınmaya, temel ihtiyaçlardan kalıcı konutlara kadar vatandaşımızın her aşamada yanı başında, dibinde olduk. Bu büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Baştan itibaren yaptığımızın sadece bir yeniden inşa çalışması olmadığını biliyorduk. Bu hareketin topyekûn bir milletin yeniden diriliş hareketi olduğundan emindik ve şunu tekrar tekrar yeniden gördük; dirilişler, söz verenlerle, o sözü tutanlarla, kendisine inananlarla, gece gündüz demeden alın teri dökenlerle gerçekleşir ve biz o inançlı kadrolarla, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede vatandaşımızı bırakmayacağız diye aziz milletimize, on bir ilimize söz verdik. Bu kapsamda teslim ettiğimiz konut sayısında aylık hedefleri sırasıyla gerçekleştirdik."

Sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirten Kurum, desteklerinden dolayı Türk ve Azerbaycan milletine teşekkür etti.

En çok teslimat 22 bin 239 ile Hatay'da

Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükseldi.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.